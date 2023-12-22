Польша предложила ЕС отменить торговые преференции для Украины

Дональд Туск рассказал о работе по защите сельскохозяйственных работников страны.

Варшава предложила Европейскому союзу отменить торговые преференции, которые страны-члены ЕС дали Украине после начала специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал перед журналистами премьер-министр страны Дональд Туск. Иностранный чиновник пояснил, что не закроет свою государственную границу для сельскохозяйственной продукции киевского режима. Он добавил, что Польша планирует помогать украинским соседям, но при этом следует также защищать общеевропейский и польский внутренние агропромышленные рынки, рынок местных производителей.

Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынки и польских производителей. Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала СВО. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Польша не будет закрывать границу для товаров с Украины.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera