Польша не будет закрывать границу для товаров с Украины

Дональд Туск оценил предложения по развитию агропромышленного комплекса страны.

Польское правительство не намерено закрывать государственную границу для товаров с Украины, а также не планирует полностью отказываться от "зеленого курса" Европейского союза. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами премьер-министр страны Дональд Туск. Чиновник уточнил, что власти в Варшаве будут предпринимать реальные, а не символические шаги в этом направлении. Сегодня он планирует рассказать фермерам и сотрудникам сельского хозяйства об этом. Будут подниматься вопросы, связанные с урегулированием проблем с товарооборотом с киевским режимом. В Варшаве будут защищать своих производителей от неравных условий конкуренции.

Я не скрываю и могу повторить, что постулаты, которые звучат как "Прочь зеленый курс, заблокировать Украину", для меня невозможны. Я хочу разговаривать о том, как успешно изменить записи зеленого курса, чтобы польский фермер не чувствовал ущемленным. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Дональд Туск добавил, то если кто-то из жителей захочет протестовать из-за действий правительства, то будет иметь на это право. Однако он призвал митингующих не нарушать правила, как это вчера сделали отдельные участники демонстрации в Варшаве.

Туск: ЕС не пойдет на компромиссы с Венгрией по Украине.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera