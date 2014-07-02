Премьер Польши раскритиковал "двойственную позицию" ФРГ по поставкам вооружений на Украину

Матеуш Моравецкий заявил, что переговорит с немецким канцлером.

Премьер-министр Польши раскритиковал "двойственную позицию" ФРГ по поставкам вооружений на Украину. Такое заявление сделал чиновник в рамках брифинга с журналистами. Матеуш Моравецкий полагает, что Варшава поставляет киевскому режиму большое количество оборонительного оружия. По спорным вопросам политик планирует переговорить со своим немецким коллегой Олафом Шольцем.

Я буду убеждать его, что это поворотный момент в истории Европы и мира. Я буду убеждать его. Должны действовать вместе для сохранения свободы, увеличения шансов на возвращение мира и безопасности. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

По мнению Моравецкого, это означает решительный отказ Евросоюза от поставок российского природного газа, нефти и угля. У Польши из всех стран ЕС фиксируется самый радикальный план в сравнении с другими государствами-членами объединения, закупающими углеводороды из РФ. В Польше добавили, что Киеву требуется защищаться, но для этого нужно иметь чем. По мнению премьер-министра Польши, позиция Германии в этом вопросе Украине не поможет.

Захарова: Киев привлек около семи тысяч наемников из 63 стран.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

