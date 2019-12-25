Премьер Польши призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители

Матеуш Моравецкий призвал Брюссель принять радикальный план по углеводородам.

Премьер-министр Польши призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергетические носители (углеводороды). С соответствующим заявлением глава местного правительства обратился к журналистами во время пресс-конференции. Матеуш Моравецкий считает план Варшавы от отхода от поставок из РФ радикальным.

Другие не делают ничего. Я призываю Еврокомиссию, чтобы она установила налог на российские углеводороды, чтобы справедливо шла торговля, справедливо выглядели экономические условия. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Польша планирует в апреле или мае полностью отказаться от российского угля.

Фото: YouTube / Onet News