Моравецкий рассказал, что страна планирует закупать энергоресурсы в ЮАР, Австралии или Колумбии.

Польша планирует в апреле или мае полностью отказаться от российского угля. С соответствующим заявлением во время брифинга с журналистами выступил глава местного правительства Матеуш Моравецкий. чиновник подчеркнул, что принимает данное постановление вопреки общего согласия от всего Евросоюза.

На совете министров мы приняли план отказа от угля…Мы делаем это вопреки правилам, которые там существуют. Апрель, самое позднее, май будет временем полного отказа от российского угля. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Моравецкий полагает, что польский план должен быть утвержден парламентом , а далее - подписан президентом. Представитель кабинета министров считает, что уголь из Австралии, ЮАР или Колумбии по поставкам в Польшу не станет дороже российского. Премьер заметил, что власти страны сделают все необходимое ради того, чтобы их решение не ударило по кошелькам местного населения, а люди не платили вдвое больше, чем делали это ранее.

Минюст Польши выступил с предложением значительно ужесточить законы о шпионаже в стране.

Фото: YouTube / Kancelaria Premiera