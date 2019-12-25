Минюст Польши выступил с предложением значительно ужесточить законы о шпионаже в стране

Республики намерена усилить наказание.

Министерство юстиции Польши выступило с предложением значительно ужесточить государственные законы о шпионаже. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами 29 марта сделал заместитель главы профильного ведомства Марчин Вархол. Инициатива чиновников предполагает внесение правок в Уголовный кодекс страны. По мнению Вархола, текущие нормы, касающиеся шпионажа, "несовершенны", а наказание слишком маленькое - всего четыре года лишения свободы.

По примеру Франции мы предлагаем, помимо преступления, связанного с работой на иностранную разведку, расширить сферу наказания до шпионской деятельности, которая попадала бы под всю гибридную деятельность. Марчин Вархол, замглавы Минюста Польши

Эксперт заметил, что очень часто преступники-шпионы маскируют свою деятельность. Вархол пояснил, что иностранные агенты действуют опосредованно действуют во вред Польше через разные фонды и ассоциации.

Власти Бельгии решили выслать из страны 21 российского дипломата.

Фото: Pixabay.com