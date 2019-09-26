Всем дипломатам из России вменяют шпионаж или действия, составляющие угрозу государственной безопасности.

Во вторник, 29 марта, стало известно, что власти Бельгии решили выслать из страны 21 российского дипломата. О принятом решении объявила глава МИД страны Софи Вильмес.

Из страны высылают граждан России, которые аккредитованы как дипломаты при посольстве в Брюсселе, а также тех, кто работал в консульстве в Антверпене. По словам Вильмес, всем дипломатам из России вменяют шпионаж или действия, составляющие угрозу государственной безопасности.

Добавим, что российские дипломаты должны покинуть Бельгию в течение двух недель.

Напомним, что в МИД РФ вызвали послов Эстонии, Латвии и Литвы. Известно, что иностранные представители дипломатических миссий должны были прибыть в МИД РФ к 12 часам.

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