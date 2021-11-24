Премьер Польши обвинил "Газпром" в манипуляции на газовом рынке

Матеуш Моравецкий назвал тему, которую поднимет во время общения с Ангелой Меркель.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром" в манипуляции на газовом рынке. Об этом спикер рассказал журналистам перед пресс-конференцей с исполняющей обязанности немецкого канцлера Ангелой Меркель. Политики встретились в Париже. Выступление главы Варшавы транслировалось местным телевидением.

Наверняка завтра в Германии мы затронем тему энергетики, затронем тему "Северного потока — 2", так как сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке, за которые ответственность несет "Газпром", …которые привели к росту цен на газ в несколько раз. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что на прошлой неделе Матеуш Моравецкий начал европейское рабочее турне для подготовки к отражению "угрозы с Востока". Он посетил Эстонию. Латвию, Литву. Лидеру правительства Польши удалось переговорить с коллегами из стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. На завтра у него запланирована его встреча с Меркель. Германия и Польша имеют расходящиеся точки зрения на реализацию российского газового проекта "Северный поток-2".

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Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera