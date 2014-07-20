Латвия: ЕК выделит €200 млн на заграждение на границе

Криньяшис Кариньш сообщил об обсуждении данной инициативы в Брюсселе.

Премьер-министр Латвии рассчитывает, что ЕК выделит €200 млн Вильнюсу, Варшаве и Риге на заграждение на государственной границе с Белоруссией. Криньяшис Кариньш выступил с соответствующим заявлением в эфире местного телеканала. Переговоры с Брюсселем по данной статье расходов все еще ведутся.

Я убежден, что мы сможем эффективно использовать эти средства. Мы будем говорить о том, чтобы деньги можно было направить на строительство забора, что является важным подспорьем. Криньяшис Кариньш, глава правительства Латвии

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Евросоюзом обострился 8 ноября. Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки подошли с белорусской стороны к польской границе. Они разбили на территории палаточный лагерь. Регулярно иностранцы предпринимают попытки прорвать ограждения и попасть в ЕС.

Украинские пограничники объявили о спецоперации на границе с Белоруссией.

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