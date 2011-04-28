Украинские пограничники объявили о спецоперации на границе с Белоруссией

Цель мероприятия - не допустить миграционный кризис на границе с соседним государством.

Украинские власти заявили о начале спецоперации на границе с Белоруссией по недопущению миграционного кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны.

В ведомстве высоко оценили риск перенаправления потока беженцев на Украину. Поэтому было принято решение усилить охрану госграницы.

На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами. из сообщения государственной пограничной службы Украины

Для проведения спецоперации было увеличено число пограничников в местах возможных прорывов беженцев на территорию государства. В ходе данных мероприятий планируется задействовать беспилотники, авиацию и технические средства наблюдения. Кроме того, будут расставлены патрули на основных дорогах, ведущих к границе с Белоруссией, а также проверят автобусные и железнодорожные станции.

Ранее верховный комиссар по вопросам внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Белоруссию в миграционном кризисе.

Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України