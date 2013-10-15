В ЕС заключили соглашение с властями Узбекистана по полетам из Ташкента в Минск.

Верховный комиссар по вопросам внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Белоруссию в миграционном кризисе. Такое заявление дипломат сделал на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе. Там спикер принимал участие в международной конференции в формате стран Центральной Азии и ЕС. Эксперт полагает, что Минск искусственно создал конфликт на государственной границе с Польшей и странами Прибалтики.

Это кризис, искусственно созданный властями Беларуси, которые воспользовались ситуацией с мигрантами. Обманутые мигранты пользуются этим рейсом, чтобы попасть в Беларусь, где им пообещали, что не будет проблем по переходу границы Беларуси и Евросоюза. Жозеп Боррель, глава верховной дипломатии ЕС

Дипломат напомнил коллегам о том, что ранее Александр Лукашенко говорил о том, что белорусские силовики не перебрасывают через границу беженцев умышленно. При этом он подчеркнул, что ЕС не идет на контакт по ситуации с мигрантами на границе. Боррель рассказал СМИ о том, что Брюссель достиг понимания с Узбекистаном. Из Ташкента больше не будут выполняться рейсы в Минск.

Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования.

Фото: МИД России

