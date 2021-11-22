Лукашенко: ЕС не идет на контакт по вопросу миграционного кризиса

Европейский союз по-прежнему не идет на контакт с Минском по вопросу миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет агентство БелТА.
Глава государства напомнил, что в настоящее время на границе двух государств расположились около двух тысяч беженцев.
Я просил, чтобы они [Евросоюз] их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала, - контактные лица. Они на контакт даже не выходят.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Белорусский лидер добавил, Минск сам разберется с данной ситуацией, если Берлин откажется принять беженцев.
Напомним, власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют Минск в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".
Ранее Лукашенко предупредил Польшу о последствиях угроз Белоруссии.
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