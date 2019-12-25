Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования

Глава европейской верховной дипломатии Жозеп Боррель предложил странам ЕС создать собственные силы быстрого реагирования. Такое заявление специалист сделал журналистам по результатам заседания глав внешнеполитических ведомств и министров обороны, которые состоялись 15 и 16 ноября в Брюсселе.
Чтобы эффективно реализовывать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Я предложил странам создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч, чтобы решать оперативные задачи.
Жозеп Боррель, глава верховной дипломатии ЕС
Эксперт отметил, что представители Европейского союза в Бельгии обсуждали общую оборонную стратегию в области безопасности на ближайшие годы. Дипломаты подготовили проект документа, который получил название "Стратегический компас". Ранее этот проект был анонсирован внешней службой ЕС.
Боррель: ЕС достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК "Вагнер".
Фото: European Commission
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