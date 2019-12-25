Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования

В Евросоюзе разработали "Стратегический компас".

Глава европейской верховной дипломатии Жозеп Боррель предложил странам ЕС создать собственные силы быстрого реагирования. Такое заявление специалист сделал журналистам по результатам заседания глав внешнеполитических ведомств и министров обороны, которые состоялись 15 и 16 ноября в Брюсселе.

Чтобы эффективно реализовывать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Я предложил странам создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч, чтобы решать оперативные задачи. Жозеп Боррель, глава верховной дипломатии ЕС

Эксперт отметил, что представители Европейского союза в Бельгии обсуждали общую оборонную стратегию в области безопасности на ближайшие годы. Дипломаты подготовили проект документа, который получил название "Стратегический компас". Ранее этот проект был анонсирован внешней службой ЕС.

Боррель: ЕС достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК "Вагнер".

Фото: European Commission