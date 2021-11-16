Боррель: ЕС достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК "Вагнер"

Вопрос окончательно урегулируют министры внешнеполитических ведомств ЕС в декабре.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг консенсуса о введении санкций против частной военной компании "Вагнер". Такое заявление специалист сделал во время пресс-конференции журналистам, организованной по результатам заседания Совета ЕС. Мероприятие проводилось в Брюсселе. Спикер уточнил, что окончательно этот вопрос будет решен в рамках декабрьской встречи глав МИД ЕС.

Мы договорились и необходимости ввести санкции против этой группы. Решение будет принято, как только технические органы закончат свою работу. Жозеп Боррель, глава Верховной дипломатии ЕС

В ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии.

Фото и видео: European Commission