В ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии

Жозеп Боррель подтвердил решение о введении против Минска новых ограничений.

В Евросоюзе приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии. Такое заявление журналистам по результатам заседания руководителей внешнеполитических ведомств сделал глава верховной дипломатии Жозеп Боррель. Специалисты согласовали введение новых ограничений в отношении Минска из-за миграционного кризиса.

Мы согласовали введение нового пакета санкций, он должен быть оформлен окончательно в ближайшие дни. Жозеп Боррель, глава верховной дипломатии ЕС

Эксперт уточнил, что после расширения критериев санкционного режима Евросоюз будет включать в черный список тех граждан и юридических лиц, которых он считает причастными к транспортировке беженцев из Ближнего Востока к государственной границе ЕС. Ранее глава МИД Германии Хайко Маас уточнил, что ЕС продолжает работать над санкционным списком.

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Фото: European Commission