Боррель: "Газпром" оказывает политическое давление на Молдавию

По мнению Борреля, Россия могла бы лучше снизить цены на газ. Он посовещался с премьер-министром страны Натальей Гаврилицей насчет укрепления устойчивости республики.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "Газпром" оказывает политическое давление на Молдавию в вопросах поставки топлива. Об этом стало известно по итогам заседания Совета ассоциации ЕС.

По мнению Борреля, Россия могла бы лучше снизить цены на газ. Он посовещался с премьер-министром страны Натальей Гаврилицей насчет укрепления устойчивости республики. Такой диалог, чтобы обезопасить государство от попытки использовать энергетику как геополитическое оружие. Евросоюз готов помочь Молдавии в преодолении кризиса. Боррель подчеркнул, что страна получит 60 млн евро на поддержку бюджета.

Напомним, что переговоры о долгосрочном контракте с "Газпромом" продолжаются. Российская сторона просит Молдавию погасить задолженность в размере 709 млн долларов. "Газпром" предложил вариант отсрочки уплаты долга и 25% скидку на газ. Однако, Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

Ранее мы сообщили, что эксперты прокомментировали энергетический кризис в Молдавии.

Видео: YouTube / Teleradio Moldova