Премьер Польши назвал условие закрытия КПП на границе с Белоруссией

Матеуш Моравецкий не исключил введение новых санкций в отношении Минска.

Премьер-министр Польши назвал условие закрытия контрольно-пропускных пунктов на государственной границе с Белоруссией. Это произойдет в том случае, если беженцы продолжат попытки штурмовать погранпосты. Такое заявление чиновник сделал по результатам проведенной встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Он напомнил, что с 9 ноября Варшава закрыла для прохождения КПП Кузница. Данное решение он назвал некой "экономической санкцией".

В первую очередь мы думаем о закрытии пограничных переходах, где происходят атаки. В других мы поступим подобно. Если Лукашенко не отступит от своей гибридной атаки, то мы будем вынуждены их закрыть. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

По мнению Моравецкого, сейчас введенные ограничения против Минска не производят должного эффекта. Польша не исключает, что в будущем будет продуман новый санкционный пакет. В частности, речь может идти о запрете, касающегося белорусских авиакомпаний.

МИД ответил на обвинения Польши в адрес России по миграционному кризису.

Фото и видео: European Comission