МИД ответил на обвинения Польши в адрес России по миграционному кризису

Мария Захарова назвала слова Анджея Дуды враньем.

Российское внешнеполитическое ведомство ответило на обвинения Варшавы в адрес России по миграционному кризису. В эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обращение президента Польши Анджея Дуды перешло всякие границы. Ранее политик обвинил Москву в проведении беспрецедентной массированной гибридной атаки с участием Минска.

Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла...Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что пограничный комитет Белоруссии 8 ноября сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе с Польшей. Вечером того же дня ситуация с беженцами осталась крайне напряженной.

Захарова назвала причину кризиса с беженцами на границе Белоруссии и Польши.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live