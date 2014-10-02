Захарова назвала причину кризиса с беженцами на границе Белоруссии и Польши

В МИД РФ оценили ситуацию на границе между Польшей и Белоруссией.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвали причины возникновения миграционного кризиса на границе между Польшей и Белоруссией. В эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" чиновница заявила, что проблема не станет последней, так как она является следствием развала государств Ближнего Востока. Также специалист напомнила о том, что Польша, страны Прибалтики и Бельгия у себя принимали граждан Белоруссии, которые заявили себя как временно перемещеными людьми, находящимися в изгнании. Эти люди искали в ЕС помощи, протекции и защиты.

Конечно, это никакая не первая волна кризиса, это никакая не уникальная ситуация. Это следующая, очередная, новая, не единственная и не последняя волна миграционного кризиса. Почему они идут именно в страны ЕС? Помимо пособий, помимо тех программ, репортажей о том, как на протяжении нескольких лет страны ЕС принимали беженцев у себя. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению эксперта, причины кризиса лежат в дестабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африке. Захарова добавила, что в этом вопросе ответственность можно возложить на членов НАТО и Вашингтон. Она напомнила о вторжении военного альянса в Ирак, об "арабской весне", разрушении государственности Ливии, вмешательстве американцев во внутренние дела Сирии и поддержке экстремально настроенных граждан.

Захарова заявила об информационной кампании против России на тему миграционного кризиса.

Фото и видео: YouTube / "Соловьев Live"

