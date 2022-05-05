Премьер Польши: Украина получает только 25% необходимой ей гуманитарной помощи

Матеуш Моравецкий выступил на мероприятии по сбору денег для помощи Украине.

Премьер-министр Польши считает, что Украина получает только 25% необходимой ей гуманитарной помощи. При этом ежедневно стране требуется по 12 тысяч тонн из общего объема. Чиновник отметил, что такие данные ему предоставили партнеры. Соответствующее заявление Матеуш Моравецкий сделал во время выступления на варшавской донорской конференции, посвященной сбору денежных средств для поддержки киевского режима.

Сейчас поставляется только 3 тысяч тонн такой помощи. Это менее 25% текущих потребностей. Нам нужно больше средств на продукты, средства гигиены. Это все нужно сейчас. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Глава местного правительства напомнил, что Польша передала Украине более 180 тысяч тонн гуманитарной помощи. Матеуш Моравецкий подчеркнул, что аналогичные шаги предпринимаются странами Центральной Европы и Скандинавии.

Премьер Польши: необходимо ввести новые санкции, так как Россия "неплохо справляется".

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

