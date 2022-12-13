Премьер Польши Моравецкий заявил, что Запад устал от ситуации вокруг Украины

Матеуш Моравецкий рассказал о том, что мировые лидеры теряют терпение.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Запад устал от ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление глава правительства европейского государства сделал в ходе брифинга с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Чиновник ответил на вопрос о том, оценивают ли мировые лидеры по достоинству роль Варшавы в оказании помощи киевскому режиму.

...Видят и ценят, но присутствует также что-то такое, как усталость. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Эксперт пояснил корреспондентам, что несколько месяцев назад в Давосе дискуссия по Украине велась "на другом эмоциональном уровне, на ином уровне вовлеченности", а сегодня становится заметно, что Россия остается терпеливой, пока у мировых лидеров подобные настроения фиксируются все меньше, а страны коллективного Запада устали от украинского кризиса.

Премьер Польши считает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов.

Фото и видео: YouTube / TVP Info