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Премьер Польши считает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов

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Матеуш Моравецкий рассказал о скандале с "российским следом".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Россия пыталась коррумпировать европейских депутатов из Европарламента. Соответствующее заявление глава правительства европейского государства сделал журналистам, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Чиновник не стал приводить прессе источники этих высказываний или какие-либо доказательства своим словам.

Появляются голоса, которые я здесь услышал, что есть также и российский след, который находят в Страсбурге и Брюсселе. То есть не только Марокко и Катар, но также и Россия пыталась коррумпировать евродепутатов.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Премьер Польши назвал условие для передачи Украине танков Leopard.

Фото и видео: YouTube / TVP Info

Теги: евросоюз, коррупция, матеуш моравецкий, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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