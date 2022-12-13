Премьер Польши считает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Россия пыталась коррумпировать европейских депутатов из Европарламента. Соответствующее заявление глава правительства европейского государства сделал журналистам, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Чиновник не стал приводить прессе источники этих высказываний или какие-либо доказательства своим словам.

Появляются голоса, которые я здесь услышал, что есть также и российский след, который находят в Страсбурге и Брюсселе. То есть не только Марокко и Катар, но также и Россия пыталась коррумпировать евродепутатов.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши