Премьер Польши назвал условие для передачи Украине танков Leopard

Матеуш Моравецкий считает, что другие страны НАТО должны также передать ВСУ танки.

Премьер-министр Польши назвал условие для передачи Украине танков Leopard. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами на полях Давосского экономического форума сделал глава местного правительства Матеуш Моравецкий. Чиновник пояснил, что Варшава сможет отправить киевскому режиму тяжелую технику немецкого производства только при условии, что аналогичные действия продемонстрируют и другие западные страны.

Мы ясно сказали, что декларируем передачу до 14 современных танков Leopard, но при условии передачи этих танков другими, чтобы мочь вооружить целую или две бригады. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Матеуш Моравецкий призвал коллег из Германии не уклоняться от военных поставок оружия Украине. Эксперт пояснил, что в текущей обстановке важен вклад, который может внести Берлин как крупнейшее государство Европейского союза, а также сильнейшее с экономической точки зрения государство.

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Фото и видео: YouTube / TVP Info