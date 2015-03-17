Премьер Польши: Евросоюз ищет деньги для лимита цен на газ

Матеуш Моравецкий рассказал о необходимости конфискации денег российского бизнеса и олигархов в ЕС.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий рассказал журналистам в Брюсселе о том, что Евросоюз занимается поиском денежных средств для того, чтобы ввести лимит цен на природный газ в регионе. Соответствующее заявление чиновник сделал в перед началом заседания лидеров стран-участниц ЕС. Он предположил, что средства для этого будут конфискованы у российского бизнеса и олигархов.По словам чиновника, следует "не вычеркивать их из списка, а нужно залезть в эти очень глубокие кошельки".

Сегодня на саммите мы снова будем говорить о лимитах цен на газ. Почему мы так долго это обсуждаем? В частности, потому, что нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Польский глава правительства уточнил, что в настоящее время Евросоюз имеет возможность конфисковать российскую собственность на сумму до 400 миллиардов долларов. Эти средства могут пойти на восстановление украинской инфраструктуры, а также смягчение последствий российской агрессии для европейских граждан.

В МИД прокомментировали признание Польшей России спонсором терроризма.

Фото и видео: European Commission