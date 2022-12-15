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В МИД прокомментировали признание Польшей России спонсором терроризма

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Мария Захарова рассказала о недружественных шагах польского сейма.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали признание Польшей России страной-спонсором терроризма. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что решение местного сейма (нижней палаты парламента) является недружественным шагом псевдоюридического характера. Речь идет о документе, в котором говорится о том, что именно российская сторона несет прямую ответственность за ликвидацию пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) в июле 2014 года на Донбассе, а также за крушение Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года. 

Данный недружественный шаг является частью заказной кампании, информационно-политической, которая проводится Западом в отношении нашей страны, и он не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила, что данный шаг со стороны Варшавы в первую очередь ущербен для самой Польши.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, польша, сейм, спонсоры терроризма
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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