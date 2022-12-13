Премьер Польши Моравецкий: Запад устал от Украины

Варшава объяснила свою роль в поддержке Киева.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что Запад "устал" от Украины, но Польша хочет оживить эту тему. Об этом глава правительства европейского государства сделал в ходе общения с журналистами. Он отметил, что фиксирует на территории коллективного Запада снижение интереса к украинскому кризису и тому, что происходит за пределами восточной границы.

Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

По мнению польского чиновника, для планеты очень важно, чтобы общественное мнение на Западе постоянно понимало, что сейчас решается будущее Европы, если не всего мира. Моравецкий пояснил, что люди не так терпеливы, поэтому может не захотеть отправлять оружие для ВСУ, поэтому "все может пойти не так".

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Запад устал от ситуации вокруг Украины.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается экстремистской и террористической ) / Mateusz Morawiecki