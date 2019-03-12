Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето

Джасинда Ардерн рассказала о необходимости реформировать СБ ООН.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала Совет Безопасности ООН отменить право вето для его постоянных членов. Соответствующее заявление в ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблее Всемирной организации в Нью-Йорк.

Вето должно быть отменено, постоянные члены должны выполнять свою ответственность ради мира и безопасности, а не преследовать национальные интересы. Джасинда Ардерн, глава Новой Зеландии

Напомним, что в системе ООН для поддержания мира действует Совбез. В эту структуру входят пять постоянных членов. Речь идет о РФ, Великобритании, США, Франции и Китае. Эти позиции неприкосновенны и неизменны, а каждое государство обладает правом "вето". Такое решение позволяет им блокировать принятие любого постановления СБ. Кроме этого в структуру дополнительно входят еще десять стран. От каждой региональной группы избираются участники только на два года.

Франция поддержала предложение Байдена реформировать Совбез ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций