Франция поддержала предложение Байдена реформировать Совбез ООН

Катрин Колонна рассказала о необходимости сделать СБ более репрезентативным.

Франция поддержала предложение американского лидера Джо Байдена реформировать Совбез ООН. Соответствующее заявление во время брифинга с журналистами на полях Генеральной Ассамблее Всемирной организации в Нью-Йорке сделала глава внешнеполитического ведомства Карин Колонна. Она считает возможным увеличить количество как постоянных, так и непостоянных членов СБ ради того, чтобы данный институт стал более репрезентативным.

У Франции есть позиция по этому вопросу, и она появилась не вчера и не сегодня. Это давняя позиция. Мы поддерживаем это, мы выступаем. Это необходимо. Катин Колонна, глава МИД Франции

Франция направит следователей в Изюм в связи с заявлениями Киева о захоронениях.

Фото и видео: YouTube / Ministère de l"Europe et des Affaires étrangères