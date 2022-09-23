Катрин Колонна рассказала о необходимости привлечения МУС к изучению преступлений на Украине.

Франция направит следователей в Изюм в связи с заявлениями Киева о захоронениях. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН сделала глава внешнеполитического ведомства Парижа Катрин Колонна. Чиновница предложила коллегам отправить в город Изюм специальную группу для расследования в связи с заявлениями Киева об обнаружении захоронений.

… Ранее на Украину были направлений две бригады следователей… Они в течение трех месяцев помогали украинским коллегам собирать сведения о преступлениях. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Министр иностранных дел подчеркнула, что правосудие обязательно должно опираться на факты.

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Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций, FRANCE 24 English