МИД Франции: поездка экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС снизила риск эскалации

Катрин Колонна рассказала о том, что никто не заинтересован в эскалации ситуации на атомном объекте в Европе.

Французское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что поездка экспертов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) на Запорожскую атомную электростанцию снизила риск эскалации ситуации и развитии ее по негативному сценарию. Соответствующей информацией с местными журналистами в эфире радиостанции RTL поделилась глава МИД Катрин Колонна.

Телефонные разговоры Эмманюэля Макрона Путиным и Зеленским помогли заручиться согласием на поездку экспертов МАГАТЭ и содействовали проведению этой миссии. Это очень важно для обеспечения безопасности ЗААЭС. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Иностранная чиновница уверена в том, что никто из стран не заинтересован в инцидентах, которые могут произойти на территории европейских атомных объектах. Франция считает важным поддержание многовекторного диалога между государствами по вопросу, особенно в тех случаях, когда фиксируются разногласия.

Глава МИД Франции признала, что не все на Западе согласны с санкциями против России.

Фото и видео: YouTube / RTL

