МИД Франции: поездка экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС снизила риск эскалации

Французское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что поездка экспертов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) на Запорожскую атомную электростанцию снизила риск эскалации ситуации и развитии ее по негативному сценарию. Соответствующей информацией с местными журналистами в эфире радиостанции RTL поделилась глава МИД Катрин Колонна.
Телефонные разговоры Эмманюэля Макрона Путиным и Зеленским помогли заручиться согласием на поездку экспертов МАГАТЭ и содействовали проведению этой миссии. Это очень важно для обеспечения безопасности ЗААЭС.
Катрин Колонна, глава МИД Франции
Иностранная чиновница уверена в том, что никто из стран не заинтересован в инцидентах, которые могут произойти на территории европейских атомных объектах. Франция считает важным поддержание многовекторного диалога между государствами по вопросу, особенно в тех случаях, когда фиксируются разногласия.
Глава МИД Франции признала, что не все на Западе согласны с санкциями против России.
Фото и видео: YouTube / RTL
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