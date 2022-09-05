Глава МИД Франции признала, что не все на Западе согласны с санкциями против России

Катрин Колонна рассказала о необходимости бороться с обходом с давления на РФ.

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала о том, что не все страны коллективного Запада поддерживают антироссийские санкции. Такое мнение чиновница огласила в эфире местной радиостанции RTL. Она призвала коллег противодействовать обходу введенных ограничений. Эксперт призывает страны, которые не приняли санкционное давление на Москву, не становиться площадкой для обхода ограничений Запада.

Европа, США, ряд других партнеров ввели санкции, но есть союзные страны, которые не приняли политику санкций. Это, в частности, Турция, куда я направляюсь сегодня. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Катрин Колонна пояснила, что целью принятых ограничений является затруднение финансирования военных действий на Украине. Запад рассчитывает положить "им конец". В МИД Франции напомнили о том, что Евросоюз одобрил уже шесть санкционных пакетов, а сейчас реализовывается седьмой, хотя официально он не именуется таковым.

Франция заявила о намерении помогать подготовке переговоров по урегулированию на Украине.

Фото и видео: YouTube / RTL