Премьер Новой Зеландии объяснила решение об отставке

Джасинда Ардерн рассказала о том, что потеряла "запасы в баке".

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объяснила журналистам собственное решение об отставке с должности главы местного правительства. Чиновница отметила, что у нее больше не хватает "запасов в баке". Женщина покинет занимаемую должность не позже 7 февраля. Она добавила, что не планирует переизбираться на пост. Всеобщие выборы на территории государства запланированы на 14 октября.

Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность знать, когда вы подходите для руководства, а когда нет. Я знаю, что требует такая работа, и я знаю, что у меня больше не хватает в баке, чтобы делать это честно. Джасинда Ардерн, премьер Новой Зелании

Напомним, что Джасинда Ардерн, которая возглавляет Лейбористскую партию Новой Зеландии, находится на посту премьер-министра страны с конца октября 2017 года.

МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций против 51 россиянина и 24 должностных лиц.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, считающаяся экстремистской и террористической) / Jacinda Ardern