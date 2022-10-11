МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций против 51 россиянина и 24 должностных лиц

Нанайи Махута рассказала о причинах введения персональных ограничений.

Министр внешнеполитической службы Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что страна вводит санкции против еще 51 россиянина и 24 должностных лиц, которые связаны с результатами референдумов в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, приведших к включению этих регионов в состав России.

Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением Путина по присоединению территории... а также 51 человека, включая Александра Абрамова. Нанайя Махута, глава МИД НЗ

Чиновница заметила, что в перечне попавших под персональные ограничения от властей Новой Зеландии есть российский сталелитейный миллиардер Александр Абрамов, а также его родственники. В "черный список" попала отечественная компания Evraz, так как Абрамов является ее акционером. На текущий момент россиянину запрещен въезд на территорию НЗ. Под правительственные санкции дополнительно попали глава РЖД Олег Белозеров, руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков, генеральные директора "Росатома" и Рособоронэкспорта Алексей Лихачев и Александр Михеев, глава "Норникеля" Владимир Потанин, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, бизнесмены Михаил Гуцериев и Игорь Кесаев, бывший управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян. В списке также значатся бывший начальник "Лукойла" Вагит Алекперов, сын и дочь Евгения Пригожина. Санкционное давление со стороны НЗ введено против "Госзнака".

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