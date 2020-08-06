Премьер Норвегии сообщила о снятии большинства COVID-ограничений в стране

Граждане смогут не соблюдать социальную дистанцию.

Власти Норвегии анонсировали снятие большинства ограничительных мер с 25-го сентября. Об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Эрна Сульберг в эфире телеканала "NRK".

Жесткие ограничительные меры в стране действовали 561 день. Теперь в Норвегии, по словам Сульберг, готовы вернуться к "нормальной повседневной жизни". При этом, по мнению премьер-министра, коронавирус, скорее всего, останется с нами навсегда.

Гражданам разрешат проводить спортивные и культурные мероприятия со 100% заполняемостью площадок, откроют ночные клубы. Кроме того, можно будет даже не соблюдать социальную дистанцию.

По данным "Яндекса", 23 сентября в Норвегии зарегистрировали 721 новый случай заболевания COVID-19 за сутки.

В России, наоборот, растет заболеваемость коронавирусом. Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Кремле отвергли возможность введения локдауна из-за COVID-19.

Видео: NRK