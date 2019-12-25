Премьер Нидерландов призвал прекратить покупать российскую нефть

Марк Рютте рассказал о готовности к новым шагам в санкционном давлении на Москву.

Премьер-министр Нидерландов призвал прекратить покупать российскую нефть. С таким заявлением Марк Рютте выступил в Верховной Раде. По мнению чиновника, страны должны совершить как можно быстрее следующий большой шаг в антироссийском давлении

Мы должны перестать покупать российскую нефть. Позвольте мне четко заявить, что Нидерланды готовы безотлагательно сделать это вместе с нашими партнерами. Марк Рютте, глава правительства Нидерландов

Напомним, что ранее в европейских СМИ появилась информация о том, что Венгрия и ряд других стран Евросоюза блокируют принятие нового шестого по счету пакета западных санкций против РФ. Страны выражают свое несогласие с введением Брюсселем нефтяного эмбарго.

Нидерланды хотели бы, чтобы Турция ввела все возможные санкции против РФ.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада

