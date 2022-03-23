Нидерланды хотели бы, чтобы Турция ввела все возможные санкции против РФ

Марк Рютте понимает "особую позицию" Анкары.

Нидерланды хотели бы, чтобы Турция ввела все возможные санкции против России. Такое заявление сделал на совместной-пресс-конференции в Анкаре премьер-министр Марк Рютте с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом в Амстердаме понимают "особую позицию", которую занимает страна. Рютте добавил, что страны должны быть рады тому, что Анкара прикладывает дипломатические усилия и старается завершить конфликт на Украине.

Турция следует санкциям ООН, и, конечно, Турция находится в особой позиции с точки зрения ее географии. Она также в настоящее время имеет дело с Сирией. Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов

Рютте подчеркнул, что Турция играет ключевую роль в этом конфликте. По мнению Нидерландов, Анкара входит в список государств (вместе с США, Германией и Францией), которые могут вести переговоры как с Россией, так и с Украиной.

МВФ: Россия осуществляет обслуживание внешнего долга.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan