МВФ: Россия осуществляет обслуживание внешнего долга

Гита Гопинат рассказала, что у страны имеются резервы долларов.

В Международном валютном фонде заявили, что Россия осуществляет обслуживание государственного внешнего долга. Такое заявление в рамках выступления на семинаре еженедельника "Форин полиси" заявила заместитель распорядителя МВФ Гита Гопинат. Чиновница уточнила, что в данном вопросе на РФ не повлияли западные санкции, так как страна располагает необходимыми для этого долларовыми резервами.

Россия до сих пор своевременно осуществляла свои выплаты по долгу. У нее имеются нужные доллары. Гита Гопинат, представитель МВФ

Напомним, что Гита Гопинат отвечала на мероприятии для прессы на вопросы о возможности дефолта в России.

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Фото и видео: YouTube / IMF