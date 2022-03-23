МВФ: Россия осуществляет обслуживание внешнего долга

В Международном валютном фонде заявили, что Россия осуществляет обслуживание государственного внешнего долга. Такое заявление в рамках выступления на семинаре еженедельника "Форин полиси" заявила заместитель распорядителя МВФ Гита Гопинат. Чиновница уточнила, что в данном вопросе на РФ не повлияли западные санкции, так как страна располагает необходимыми для этого долларовыми резервами.
Россия до сих пор своевременно осуществляла свои выплаты по долгу. У нее имеются нужные доллары.
Гита Гопинат, представитель МВФ
Напомним, что Гита Гопинат отвечала на мероприятии для прессы на вопросы о возможности дефолта в России.
МВФ: фрагментация платежных систем возрастет.
Фото и видео: YouTube / IMF
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все