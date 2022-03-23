МВФ: фрагментация платежных систем возрастет

Гита Гопинат рассказала о современных тенденциях на глобальном рынке.

Первый заместитель распорядителя Международного валютного фонда рассказала журналистам о том, что фрагментация платежных систем возрастет. Уже сейчас специалисты видят тенденцию к этому процессу, который в будущем будет и дальше развиваться. Таким мнение представитель МВФ Гита Гопинат поделилась ввиду ситуации, которая складывается вокруг Украины. Международные эксперты полагают, что глобальная торговля энергетическими ресурсами уже никогда не будет прежней.

События…имеют важные последствия для глобального экономического порядка…Если вы спросите меня сегодня, означает ли это неизбежный конец доллара, я прямо скажу, что нет. Это не тот случай. Гита Гопинат, представитель МВФ

Гопинат добавила в рамках своего выступления, что события вокруг Украины ускорят изучение использования криптовалют и цифровых валют национальными регуляторами и Центробанками. В МВФ призвали коллег гарантировать клиентам, что новые формы денег не приведут к обходу ограничений на поток капитала.

Устенко: Замороженные на Западе средства ЦБ зарезервированы для Украины.

Фото и видео: YouTube / IMF