Устенко: Замороженные на Западе средства ЦБ зарезервированы для Украины

Советник Зеленского рассказал, что арестованные деньги ЦБ РФ могут быть конфискованы Западом.

Советник украинского президента Владимира Зеленского сообщил о том, что для Киева уже зарезервированы замороженные средства Банка России. Речь идет о примерно 300 миллионах долларов. Такой информацией специалист по экономическим вопросам Олег Устенко поделился с журналистами в эфире местного телеканала "Украина-24". Слова чиновника приводят "РИА Новости".

Уже зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от Центрального банка Российской федерации, от страны-агрессора. Это более 300 миллиардов долларов. Олег Устенко, советник президента Украины

Напомним, что 11 марта первый заместитель министра по экономике Украины Денис Кудин утверждал прессе, что Киев вместе с западными партнерами в настоящее время разрабатывает механизм конфискации арестованных 415 миллиардов долларов, принадлежащих ранее Центробанку РФ.

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Фото и видео: YouTube / Украина 24