Премьер Молдавии отказался работать с главой Гагаузии

Дорин Речан оценил проведенные в автономном регионе выборы.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил на очередном заседании правительства о том, что результаты выборов в Гагаузии будут зависеть от решения судебной инстанции республики. Однако его правительство не планирует работа ть с теми людьми, которые не представляют на самом деле интересы граждан этой автономии. Эксперт пояснил, что ни у кого нет права вмешиваться в выборы в регионе, поэтому руководитель Гагузии будет определен в соответствии с законодательством Молдавии и Гагузии.

Правительство продолжит оказывать государственные услуги населению автономии, мы будем работать с мэрами, со всеми теми, кто избран представлять их интересы. Чего мы не будем делать, так это работать с людьми, которые представляют интересы, отличные от интересов автономии. Дорин Речан, премьер-министр Молдавии

ЦИК Молдавии инициировал расследования в отношении всех кандидатов на пост главы Гагаузии.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova