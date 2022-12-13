ЦИК Молдавии инициировал расследования в отношении всех кандидатов на пост главы Гагаузии

Полиция Молдовы вторглась в ЦИК Гагаузии, пытались изъять бюллетени состоявшихся выборов в автономии.

Центральная избирательная комиссия Молдавии инициировала административные дела по обвинению всех кандидатов на пост главы Гагаузской автономии в нарушении правил финансирования выборов. Соответствующее заявление сделали представители ЦИК республики. Чиновники заметили, что ответственность также ляжет на 106 человек, которые помогали кандидатам в финансовом плане.

Инициированы восемь дел об административных нарушениях по фактам незаконного финансирования конкурентов на выборах, которые получили денежные пожертвования от физических лиц, превышающие установленный законом лимит. пресс-служба ЦИК Молдавии

Напомним, что в соответствии с Кодексом о выборах Молдавии, пожертвования со стороны физического лица не могут превышать 11 700 леев (примерно 660 долларов), уточнили в комиссии. Однако ранее председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко говорила о том, что автономия руководствуется собственным Кодексом о выборах. Она считает, что правоохранительные органы Молдавии предпринимали попытки давить на членов местного ЦИКа. По итогам второго тура выборов победителем народного голосования стала Евгения Гуцул, представляющая оппозиционную партию "Шор"

Санду связала популярность оппозиции в Гагаузии со знанием русского языка.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье