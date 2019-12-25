Премьер Молдавии довольна условиями нового контракта с "Газпромом"

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила удовлетворение условиями нового контракта с "Газпромом". Руководитель республиканского кабинета министров выступила с отчетом по итогам 100 дней работы нового правительства.
Нам удалось оказать содействие компании "Молдовагаз" в подписании контракта с "Газпромом" и получении цены, которую мы считаем достаточно выгодной для нас. Сегодня мы покупаем газ по $450 за тыс. куб. м, что в два раза меньше рыночной цены.
Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии
Напомним, что "Молдовагаз" и "Газпром" в октябре продлили контракт на поставку газа. Соглашение между странами заключено на пять лет. Стороны смогли урегулировать вопрос задолженности потребителей с правого берега Днестра. Стоимость голубого топлива будет привязываться к рынку газа, а также к нефтяным котировкам. Цена газа в декабре текущего года для Кишинева может составить $430, а после - продолжит снижение.
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Фото: Pixabay.com
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