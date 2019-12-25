Экс-глава Молдавии выделил два пути решения газового кризиса.

Бывший президент Игорь Додон нашел способ погасить долг Молдавии перед Россией. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала NTV Moldova. Лидер Социалистической партии республики уточнил журналистам, что на данный момент он видит только два сценария по ликвидации исторического долга компании "Молдовагаз". Речь идет об использовании бюджетных средств или включении долга в тариф.

Есть текущие долги, которые скорее всего частично покроют за счет госбюджета, частично за счет граждан. И есть исторические долги — около 700 миллионов долларов, эти деньги можно вернуть двумя путями: либо правительство переведет деньги "Молдовагаз" за счет внутренних или внешних ресурсов, либо долги будут включены в тариф. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Эксперт напомнил, что внутренних резервов государства точно не хватит на то, чтобы полностью погасить долг перед РФ. При этом кишинев взял на себя обязательства по погашению долгов. В противном случае соглашение на поставки газа будет разорвано в автоматически. Речь идет о соглашении, заключенном в конце октября.

Санду завила, что газовый кризис в Молдавии обнажил проблемы в отношениях с Москвой.

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