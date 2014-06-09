Санду завила, что газовый кризис в Молдавии обнажил проблемы в отношениях с Москвой

По ее словам, переговоры по поставкам газа были "очень сложными".

Президент Молдавии Майя Санду в интервью телеканалу Moldova-1 заявила, что газовый кризис в Молдавии обнажил проблемы в отношениях между Москвой и Кишиневом.

Очевидно, что есть проблемы - более серьезные и попроще [в отношениях]. Мы всегда были искренни и говорили, что заинтересованы в прагматичном и конструктивном сотрудничестве, которое основано на взаимном уважении. Майя Санду, президент Молдавии

Санду сказала, что очень сложными были переговоры по поставкам газа. По ее словам, в период роста цен на газ в Европе истек контракт с "Газпромом". Для Молдавии новые условия оказались неподъемными. Однако Кишиневу пошли на уступки, и страна не будет покупать газ по рыночным ценам.

При этом Санду выделила ряд проблем. Это ограничения на экспорт молдавской сельхозпродукции в Россию, приднестровский вопрос и соглашения о соцгарантиях для работающих в России граждан Молдавии.

Санду сказала, что в Москву поедут глава МИД Николай Попеску для налаживания диалога. Встреча с главой МИД Сергеем Лавровым намечена на 17 ноября.

Видео: YouTube / Teleradio Moldova