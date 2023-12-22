Санду назвала статьи молдавских СМИ о Приднестровье страшилкой

Глава Молдавии оценила результаты съезда депутатов ПМР.

Молдавский президент Майя Санду заявила журналистам с местного телеканала Jurnal TV о том, что слухи о возможном присоединении Приднестровья к России распространяются с подачи Москвы. Однако эта информация ранее впервые была опубликована именно в республиканских СМИ, в том числе и тех, которые получают финансирование от правительства Румынии. В частности, речь идет об издании Deschide. В преддверии депутатского съезда в Тирасполе 28 февраля авторы написали о том, что на мероприятии будет принято обращение к Кремлю о присоединении ПМР к составу РФ. Однако эти данные не подтвердились. В результате власти Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинева.

Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов. Майя Санду, президент Молдавии

Молдавия может вступить в ЕС раньше 2030 года, заявил спикер парламента.

Фото и видео: YouTube / Jurnal TV