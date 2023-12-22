Игорь Гросу раскрыл перспективы переговорного процесса с Брюсселем.

Молдавия может стать частью Евросоюза раньше запланированного 2030 года. Однако для этого властям республики необходимо провести референдум. Соответствующее заявление сделал спикер парламента Игорь Гросу в эфире Rlive. Иностранный чиновник выступил на совместной пресс-конференции с европейским комиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон. В Кишиневе заметили, что процесс евроинтеграции для Молдавии и Украины проходит динамичнее, чем это было в случае других государств региона. Игорь Гросу добавил, что обсуждение ведется согласно имеющемуся шаблону. Политик призвал коллег воспользоваться моментом и добиться цели.

Я думаю, что мы имеем и возможность и обязанность сделать все возможное, чтобы приблизить момент вступления в ЕС. Я чувствую тот же настрой и подход со стороны украинских коллег Игорь Гросу, спикер парламента Молдавии

Напомним, что глава государства Майя Санду 24 декабря заявила прессе, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Политик выступила с инициативой к местному законодательному органу организовать референдум, чтобы население республики могло высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Голосование может пройти в один день с выборами главы государства.

Додон: Санду намеренно препятствует выборам президента России.

Фото и видео: Rlive