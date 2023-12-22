Санду обвинила Россию в попытках помешать вступлению Молдавии в ЕС

Президент Молдавии заявила, что власти страны не выступают против россиян.

Молдавский президент Майя Санду заявила, что Москва намерена помешать вступлению постсоветской республики в Европейский союз, но не пояснила, в чем, на взгляд главы государства, это выражается. Политик отметила в эфире местного телеканала Jurnal TV, что Кишинев не должен терять время и "упускать поезда", так как страна уже давно должна была быть частью ЕС вместе с Румынией и Балканскими государствами.

Тогда сегодня все было бы иначе, мы чувствовали бы себя безопаснее. Кремль хочет нам помешать, держать нас в серой зоне, чтобы нам было страшно участвовать в евроинтеграции. Россия хочет заблокировать европейский путь Молдавии. Майя Санду, президент Молдавии

Президент Молдавии верит в то, что Россия сохраняет недружественное отношение к Кишиневу, хотя республика была бы не против сотрудничества, не против граждан России. Майя Санду призвала Москву уважать страну и ее дмократию, выбор народа и национальные интересы.

Санду назвала статьи молдавских СМИ о Приднестровье страшилкой.

Фото и видео: YouTube / Jurnal TV