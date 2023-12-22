Санду обвинила Россию в попытках помешать вступлению Молдавии в ЕС

Молдавский президент Майя Санду заявила, что Москва намерена помешать вступлению постсоветской республики в Европейский союз, но не пояснила, в чем, на взгляд главы государства, это выражается. Политик отметила в эфире местного телеканала Jurnal TV, что Кишинев не должен терять время и "упускать поезда", так как страна уже давно должна была быть частью ЕС вместе с Румынией и Балканскими государствами.
Тогда сегодня все было бы иначе, мы чувствовали бы себя безопаснее. Кремль хочет нам помешать, держать нас в серой зоне, чтобы нам было страшно участвовать в евроинтеграции. Россия хочет заблокировать европейский путь Молдавии.
Майя Санду, президент Молдавии
Президент Молдавии верит в то, что Россия сохраняет недружественное отношение к Кишиневу, хотя республика была бы не против сотрудничества, не против граждан России. Майя Санду призвала Москву уважать страну и ее дмократию, выбор народа и национальные интересы.
Санду назвала статьи молдавских СМИ о Приднестровье страшилкой.
Фото и видео: YouTube / Jurnal TV
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