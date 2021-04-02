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Премьер Мали рассказал, почему считает себя "малийским москвичом"

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Он отметил, что прожил 11 лет в СССР.

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига рассказал, почему считает себя "малийским москвичом". Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Политик говорил на русском языке. Он отметил, что прожил 11 лет в СССР, 10 из них – в Москве. По этой причине премьер Мали считает себя "москвичом".

Из того, что мне запомнилось больше всего: раньше мы говорили советский народ, русский народ. Сейчас говорят – россияне. Россияне – это хорошие люди, как и все народы.

Шогель, Кокалла Маига, премьер-министр переходного правительства Мали

Ранее глава Минфина США призывала Африку соблюдать санкции против России.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: мали, москва, россия, шогель кокалла маига
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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