Премьер Мали рассказал, почему считает себя "малийским москвичом"

Он отметил, что прожил 11 лет в СССР.

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига рассказал, почему считает себя "малийским москвичом". Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Политик говорил на русском языке. Он отметил, что прожил 11 лет в СССР, 10 из них – в Москве. По этой причине премьер Мали считает себя "москвичом".

Из того, что мне запомнилось больше всего: раньше мы говорили советский народ, русский народ. Сейчас говорят – россияне. Россияне – это хорошие люди, как и все народы. Шогель, Кокалла Маига, премьер-министр переходного правительства Мали

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Видео: Telegram / РИА Новости