Анвар Ибрагим рассказал о том, как именно международные организации и СМИ хотели сменить правящие власти в стране.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим уточнил, что группа граждан страны при поддержке иностранных структур, включая западные СМИ и международные организации, пыталась дискредитировать правительство с целью свержения существующего режима. Соответствующими сведениями поделились журналисты из новостного агентства Bernama со ссылкой на выступление главы кабинета министров перед членами парламента. Иностранный чиновник объяснил, что предварительные сведения от правоохранительных органов указывают на существование группы малайзийцев, базирующейся за рубежом. Они располагают значительными финансовыми ресурсами для реализации собственной стратегии по дестабилизации работы действующей администрации. Через международные круглые столы и неправительственные структуры они предпринимали попытки повлиять на ситуацию, сложившуюся внутри Малайзии.

Стратегия, как утверждается, также включала обращения к зарубежным СМИ с целью поставить под сомнение инициативы правительства, особенно связанные с деятельностью Малайзийской комиссии по борьбе с коррупцией, а также использование международных связей для формирования нарратива, ставящего под вопрос авторитет правительства и государства. Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии

Анвар Ибрагим подчеркнул, что говорит о национальной безопасности. Премьер-министр призвал политические силы к взвешенному и ответственному подходу.

Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии.

Фото: YouTube / PARLIMEN MALAYSIA