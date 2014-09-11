Премьер Малайзии объявил о своей отставке

Правительство страны также подало прошение об отставке.

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о своей отставке. Об этом он сказал в ходе телеобращения после аудиенции у верховного правителя Абдуллы Аль-Мустафы, пишет ТАСС.

Я ухожу, потому что потерял поддержку большинства в парламенте. Мухиддин Яссин, премьер-министр Малайзии

По его словам, Аль-Мустафа на данный момент не планирует распускать парламент и проводить досрочные выборы в Малайзии. Отмечается, что Мухиддин займет положение временно исполняющего обязанности главы кабинета министров до тех пор, пока не утвердят нового премьера.

Министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин опубликовал в своем Instagram сообщение, что правительство Малайзии в полном составе также подало прошение об отставке.

Ранее мы сообщали, что вице-губернатор Нью-Йорка поддержала отставку Эндрю Куомо.

Видео: YouTube / The Star