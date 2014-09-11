  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:42
132
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Премьер Малайзии объявил о своей отставке

0 0

Правительство страны также подало прошение об отставке.

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о своей отставке. Об этом он сказал в ходе телеобращения после аудиенции у верховного правителя Абдуллы Аль-Мустафы, пишет ТАСС.

Я ухожу, потому что потерял поддержку большинства в парламенте.

Мухиддин Яссин, премьер-министр Малайзии

По его словам, Аль-Мустафа на данный момент не планирует распускать парламент и проводить досрочные выборы в Малайзии. Отмечается, что Мухиддин займет положение временно исполняющего обязанности главы кабинета министров до тех пор, пока не утвердят нового премьера.

Министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин опубликовал в своем Instagram сообщение, что правительство Малайзии в полном составе также подало прошение об отставке. 

Ранее мы сообщали, что вице-губернатор Нью-Йорка поддержала отставку Эндрю Куомо.

Видео: YouTube / The Star

Теги: малайзия, мухиддин ясси, отставка правительства, отставка премьер-министра
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии